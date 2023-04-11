Москва, , 18:02 — REGNUM Российские агенты пройдут в апреле экзамен Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 11 апреля сообщил «Спорт-Экспрессу» агент Вадим Шпинев.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«ФИФА изменила регламент, проводятся первые экзамены. На Россию он распространяется, первый экзамен должен пройти 19 апреля», — сказал Шпинев.

По его словам, будет два этапа экзамена — весной и осенью. Его проведут в стенах органа, представляющего ФИФА, т.е. в здании Российского футбольного союза (РФС).

Согласно данным на сайте ФИФА, заявку на первый экзамен для агентов в 2023 году можно было подать с 9 января по 15 марта, дата экзамена — 19 апреля. Второй экзамен запланирован на 20 сентября, срок подачи заявок — с 1 мая по 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира. На ЧМ-2026 сыграют 48 команд, они будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой.