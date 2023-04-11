Москва, , 18:03 — REGNUM Государственная Дума России 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях проект закона, которым ужесточается наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса либо важные государственные объекты.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о внесении поправок в статью 20.17 КоАП.

Так, за самовольное проникновение на территорию охраняемого объекта предусмотрен не только штраф в размере до пяти тысяч рублей (это уже установлено данной статьей), но и обязательными работами до 40 часов либо арестом на срок до пяти суток.

Эта же статья КоАП будет дополнена новым составом: самовольное проникновение на охраняемый объект Службы внешней разведки, Росгвардии, органов Федеральной службы безопасности и некоторых других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. За подобные деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 60 часов, либо арестом на срок до десяти суток.

За проникновение на объект Вооружённых сил России, важный государственный объект, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, может последовать наказание в виде административного штрафа от 75 до 200 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок от 60 до 120 часов, либо ареста на срок до 15 суток.

Как передавало ИА REGNUM, Государственная дума РФ на пленарном заседании 11 апреля одобрила поправку, которой предполагается создать единый реестр военнообязанных. В тексте поправки указано, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством России, в автоматизированном режиме на основании данных государственного информационного ресурса.

Также был одобрен во втором чтении проект закона о предоставлении иностранным гражданам, имеющим личный кабинет на портале Госуслуг, право на предоставление через этот портал уведомления о прибытии, если принимающей стороной является гражданин России и собственник данного жилого помещения, также имеет личный кабинет на портале Госуслуг.