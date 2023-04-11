Москва, 11 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ обяжет кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 мая по таким ссудам, выданным после 15 марта, банки должны будут формировать дополнительные резервы. При этом у них останутся возможности для рыночного снижения ставок.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, желающих купить квартиру, снизилось за два последних года почти на 16%. При этом сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей.