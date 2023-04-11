Москва, 11 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Государственная дума России одобрила во втором чтении проект закона о предоставлении иностранным гражданам, имеющим личный кабинет на портале «Госуслуг», права на предоставление через этот портал уведомления о прибытии, если принимающей стороной является гражданин России и собственник данного жилого помещения также имеет личный кабинет на портале «Госуслуг».

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Согласно поправкам, которые были представлены ко второму чтению, предлагается дополнить законопроект пунктом, что в случае представления иностранцем уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к этому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения.

Отмечается, что, если иностранный гражданин, прибывший в Россию в порядке, который требует получения визы, фактически проживает в помещении, которое заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд на территорию Российской Федерации в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своём прибытии в это место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранцем. Если между иностранным гражданином и принимающей стороной заключён договор найма жилого помещения, иностранец представляет в орган миграционного учета непосредственно — лично или в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, которые не достигли возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения. В этом случае, к уведомлению о прибытии иностранца в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, которые подтверждают родственные отношения в случае представления иностранцем уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранцем, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме, если в качестве принимающей стороны этого иностранного гражданина выступает гражданин России — собственник данного жилого помещения, который также имеет личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА.

Помимо этого, согласие принимающей стороны на проживание иностранца в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал Госуслуг.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны.

Он отметил, что приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп, а также предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности. По его словам, сегодня для многих стран мира процессы миграции стали одной из ключевых проблем.

Государственная дума РФ на пленарном заседании 11 апреля одобрила поправку, которой предполагается создать единый реестр военнообязанных. В тексте поправки указано, что реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством России, в автоматизированном режиме на основании данных государственного информационного ресурса.

Также Госдума на этом пленарном заседании утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины, а также проголосовала за соответствующее постановление.

Комитет Государственной думы ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве» поддержал поправку о прекращении приобретённого гражданства Российской Федерации за дезертирство, нарушение территориальной целостности РФ, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России. Отмечается, что гражданство будет прекращено в случае совершения преступления, предусмотренного статьями о нарушении территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и дезертирство.