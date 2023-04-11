Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке недвижимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Жилье

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в 2022 году строители ввели в эксплуатацию рекордный объём жилья.

«Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определённые дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», — констатировал российский лидер.

Путин сообщил о необходимости снизить эти риски, обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие строительного сектора, а также поддержать спрос на жильё.

Кроме того, президент предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года интерес граждан России к загородной недвижимости вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что интерес россиян равномерно распределен между земельными участками, дачами и домами.