Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В России не хватает рабочих рук во многих отраслях, заявил 11 апреля президент Владимир Путин. Он сообщил о необходимости разработать способы решения этой проблемы в ходе совещания по экономическим вопросам.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инженер

Президент призвал использовать кадровый потенциал регионов страны и заявил о потребности в разработке государственных программ в этом направлении. Нужно проработать ключевые вопросы в сфере занятости населения, отметил Путин. По его словам, на Петербургском международном экономическом форуме рынок труда станет одной из важнейших тем для обсуждения.

Говоря об уровне безработицы в стране, Путин оценил его как исторически минимальный.

«Один из ключевых вопросов сегодня — это преодоление дефицита кадров. С учётом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», — отметил президент.

Ситуация изменилась в сравнении с 2022 годом, когда целью было избежать массовых сокращений сотрудников на предприятиях, отметил российский лидер. Коллективы удалось сохранить, теперь есть потребность в привлечении новых сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Владимир Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены. Глава государства рассказал о наличии вопросов к качеству рабочих мест, уточнив, что в отдельных регионах и населённых пунктах уровень безработицы выше среднего показателя по стране.