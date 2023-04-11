Ново-Огарево, Московская область, , 17:35 — REGNUM Угрозы для финансовой системы России снизились благодаря запрету на вывоз из страны капитала, заявил президент Владимир Путин 11 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства напомнил, что во втором квартале 2022 года Центробанк и правительство ограничили вывоз капитала. Это дало положительный результат.

«Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить её стабильность», — сказал Путин.

Он добавил, что позднее с учётом объективной картины некоторые ограничения были сняты или ослаблены.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер спрогнозировал рост ВВП России в реальном выражении по итогам апреля. Он отметил, что экономика продолжает активно развиваться, а экономический прогноз позволяет выстраивать меры поддержки граждан, трудовых коллективов и целых отраслей.