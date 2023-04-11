Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 11 апреля отметил, что внешние факторы риска для российской экономики всё ещё сохраняются. В связи с этим глава государства заявил, что расслабляться и пускать ситуацию на самотёк власти не имеют права.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», — подчеркнул Путин.

Путин также указал, что российская экономика продолжает активно развиваться, ВВП, как ожидается, существенно прибавит. Экономическая активность будет и дальше повышаться, индекс деловой активности в стране растёт, отметил президент.

Прогноз социально-экономического развития подготовлен и сегодня будет рассмотрен. Глава государства напомнил, что при подготовке бюджета на текущий год правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году. Однако на фоне позитивной статистики прогноз был пересмотрен и значительно улучшен.

При этом, подчеркнул Путин, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным.

4 апреля президент указал, что санкции — это надолго. Путин отметил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны.