Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Ситуация в некоторых отраслях промышленности, остаётся непростой, нужен постоянный анализ обстановки. Об этом 11 апреля сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Алексей Филиппов/РИА Новости Рабочий за сборкой автомобиля

По его словам, сложная ситуация наблюдается в автопроме, лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений.

Глава государства напомнил о проведении нескольких отраслевых совещаний, на которых участники «вышли на конкретные решения».

Он также обратился к властям проводить анализ ситуации, чтобы понимать, куда необходимо направить дополнительные усилия.

«Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации…» — указал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что в стране не хватает рабочих рук во многих отраслях. Он призвал использовать кадровые потенциал регионов страны и заявил о потребности в разработке государственных программ в этом направлении.