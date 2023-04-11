Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал в 3,8 раза
Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля 2023, 17:26 — REGNUM Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России в первом квартале 2023 года составило $18,6 млрд против $68,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Такая предварительная оценка приводится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 29 миллиардов долларов, что на 2,9 раза или на 54 миллиарда долларов меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале текущего года увеличилось на 36% в годовом исчислении и составило $4,9 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, рост процентных ставок в банках разных стран мира вряд ли сильно скажется на функционировании российской банковской системы. Российский регулятор рассматривал возможный сценарий, при котором доходность облигаций возрастёт на 5 процентных пунктов.