Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России в первом квартале 2023 года составило $18,6 млрд против $68,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Такая предварительная оценка приводится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 29 миллиардов долларов, что на 2,9 раза или на 54 миллиарда долларов меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале текущего года увеличилось на 36% в годовом исчислении и составило $4,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, рост процентных ставок в банках разных стран мира вряд ли сильно скажется на функционировании российской банковской системы. Российский регулятор рассматривал возможный сценарий, при котором доходность облигаций возрастёт на 5 процентных пунктов.