Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Экономическая активность в России продолжит повышаться, заявил 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Правительство России на фоне поступающей позитивной экономической статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны, отметил глава государства.

При подготовке бюджета на 2023 год министры исходили из того, что ВВП страны снизится на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году, на фоне более благоприятной статистики прогнозные показатели пересмотрены, сказал Владимир Путин.

«Прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — отметил президент.

В ходе совещания глава государства также заявил, что по итогам апреля ВВП России прибавит в реальном выражении. Вместе с тем, как подчеркнул президент, внешние факторы риска для российской экономики всё ещё сохраняются, и поэтому расслабляться и пускать ситуацию на самотёк власти не имеют права.