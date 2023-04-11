Москва, 11 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале текущего года сопоставимы с прошлогодней цифрой, они превысили 13 триллионов рублей. Во втором квартале ожидается рост поступлений, заявил президент Владимир Путин 11 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

Он отметил, что экономическая динамика отражается на бюджетных показателях. Поступления соответствуют уровню прошлого года, динамика в целом хорошая.

«За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей», — сказал Путин.

Президент добавил, что ситуация должна измениться к концу второго квартала в связи с ростом цен на нефть. В бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства заявил, что Россия продолжит наращивать экономическую активность. Правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны на фоне поступающей позитивной экономической статистики.