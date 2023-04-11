Госдума приняла закон о московском часовом поясе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Москва, , 17:22 — REGNUM Госдума РФ приняла закон, который устанавливает московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Законопроект принят 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях.

Кремлёвские куранты на Спасской башне Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон включает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (московское время, UTC+3).

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в новых регионах России фактически действует московское время. При этом принятие законопроекта не повлечёт социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие новых субъектов в состав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые регионы можно объединить в один федеральный округ, чтобы ускорить их интеграцию. Он напомнил, что Крым и Севастополь сначала были объединены в Крымский федеральный округ, а в 2016 году он был упразднён и эти субъекты вошли в Южный федеральный округ.