СК: экс-чиновников из Пятигорска обвинили в нанесении ущерба городу на 20 миллионов рублей

Пятигорск, Ставропольский край, , 17:19 — REGNUM В Пятигорске завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий экс-начальником и заместителем заведующего отдела геодезии и проектирования МКУ «Управление капитального строительства». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

По версии следствия, в июле 2020 года в рамках нацпроекта и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда фигуранты приняли от фирмы не соответствующую условиям контракта и заданию по проектированию проектную документацию на возведение многоквартирного жилого дома в городе Пятигорске.

«Преступные действия должностных лиц послужили основанием для начала строительства объекта и повлекли существенное нарушение жилищных прав граждан, выраженное в уменьшении площади жилых помещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрации города Пятигорска был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Уточняется, что на автомобиль экс-начальника управления был наложен арест. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жилье и городская среда» призван содействовать развитию жилищного строительства и обеспечению семей доступным жильем. До 2024 года российскому строительному комплексу необходимо выйти на показатели в 90 миллионов квадратных метров вводимого жилья, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 4,2 миллиона семей.