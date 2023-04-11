Минобороны Армении сообщило о гибели военных на границе с Азербайджаном

Ереван, , 17:17 — REGNUM Несколько военнослужащих погибли на границе между Арменией и Азербайджаном. О жертвах и раненых сообщило 11 апреля министерство обороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Перестрелка произошла на лачинском направлении в Азербайджане и в Горисском районе Армении. Погибшие и раненые есть у обеих стран. Общее количество жертв перестрелки, по предварительным данным, может достигать десяти человек.

«В результате провокации противоположной стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии. В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Азербайджане утверждают, что огонь открыли армянские военные, в Армении виновными в перестрелке называют азербайджанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Армении в ночь на 10 апреля задержан военнослужащий из Азербайджана, рассказали в министерстве обороны республики. Велись поиски ещё одного солдата, который, как предполагается, также пересёк границу.

7 апреля в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за скорейшее заключение договора между Арменией и Азербайджаном и намерена продолжить консультации по этому вопросу в том числе и с Москвой.