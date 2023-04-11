Вашингтон, 11 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков опроверг сообщения о получении американского паспорта. Об этом он заявил 11 апреля изданию «Абзац».

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Певец Никита Пресняков

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», — приводит издание слова Преснякова.

Ранее о комфортной жизни 31-летнего Никиты в США рассказала его вторая бабушка Елена Преснякова. По её словам, внуку за границей живётся хорошо — он получил американское гражданство. Никита регулярно звонит бабушке и рассказывает об успехах в работе.

В беседе с «МК» Елена Преснякова также сообщила, что не переживает из-за намерения внука продать любимую усадьбу Пугачёвой в Подмосковье. По её словам, у него есть «очень хорошая, просторная квартира» в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшей дачей Пугачёвой в деревне Бережки Никита Пресняков владеет уже несколько лет. Усадьба выставлена на продажу за 225 млн рублей.

Ранее Пресняков рассказал в личном блоге, что переехал в США вместе с женой Алёной Красновой, снял клипы для «легенд» американской музыки Долли Партон и Дайон Уорвик и «уже попал во все СМИ». Музыкант живёт в Лос-Анджелесе и работает под псевдонимом Nick Pres.

Россию внук Пугачёвой покинул после объявления частичной мобилизации. Сначала он уехал в Прибалтику, а уже оттуда улетел за океан.