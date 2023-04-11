Эксперт Шаронов о ситуации с переименованием «Ёбидоёби»: Борьба с матом в России усиливается

Москва, , 18:03 — REGNUM Когда речь заходит о том, что в России некоторым фирмам запрещают использовать в названиях иностранные слова, похожие на матерные, главное — не войти не вкус и помнить о здравом смысле, сказал ИА REGNUM завкафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игорь Шаронов.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал решение Арбитражного суда Красноярского края, который предписал сети суши-ресторанов «Ёбидоёби» в течение трёх месяцев изменить название. Нынешнее противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали» и с большой долей вероятности вызывает у людей ассоциации с ненормативной лексикой, постановили в суде.

«Действительно с 1990-х годов начали появляться такие эвфемистические наименования, — отметил Шаронов. — Начиналось все нейтральных «Ёлки-Палки», а дальше — больше. Такой маркетинговый ход привлекал часть публики. Сейчас мы наблюдаем ужесточение правил — борьба с матом усиливается. Об успехе этой борьбы сказать ничего нельзя. Выросло целое поколение людей, которое использует мат как экспрессивную лексику».

Шаронов отметил, что в российском обществе очевидны разнонаправленные движения — с одной стороны, наблюдается некоторая раскрепощённость среди молодежи, а с другой — имеет место стремление остановить использование ненормативной лексики. Кроме того, он согласился с тем, что идти по пути запретов всего, что кому-то не нравится, тоже неправильно.

«Должны быть общепринятые рациональные рамки, так как мы часто страдаем от того, что впадаем в крайности. Должна быть некоторая граница. Хотя лично мне такое название ресторана не нравится, и я понимаю желание избавиться от него. Запреты могут понравиться, и потому резонно, что ресторан защищается. Если все утвердятся во мнении, что такие эвфемизмы хороши и популярны, очень легко перейти от устного мата к письменному. Иными словами, это неустойчивая динамическая ситуация, которую нельзя зафиксировать и выработать однозначный рецепт. Поэтому надо быть очень осторожными», — сказал Шаронов.

Сеть суши-баров с провокационным названием, основанная в Красноярске, ранее не раз фигурировала в скандалах. Так, ещё в 2016 году управление архитектуры Красноярска направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу, но тогда нарушений не нашли.

Основатель сети Константин Зимен, комментируя нынешнее решение краевого Арбитражного суда, заявил, что никакого ребрендинга не будет. В компании намерены оспорить судебное решение.

По мнению завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Владимира Славкина, красноярские судьи поступили обоснованно, распорядившись изменить название ресторана, так как слова такого рода не должны становится фактом общественного употребления.