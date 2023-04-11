Москва, 11 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Договор с российской компанией «Газпром», по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей в случае резкого роста цен, остаётся в силе. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Петер Сийярто

«Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен на газ для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа», — заявил дипломат. Видеозапись его выступления транслировалась в запрещённой социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля Сийярто прибыл в Москву. В ходе встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком он заявил о недопущении санкций против российской атомной энергетики.

Кроме того, были рассмотрены такие вопросы, как техническая и физическая безопасность газопровода «Турецкий поток» для бесперебойного газоснабжения Венгрии и сохранение транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба».