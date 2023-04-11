Вашингтон, , 16:57 — REGNUM В 2023 году ВВП США увеличится на 1,6%, в 2024 году — на 1,1%, с такой оценкой выступили 11 апреля эксперты Международного валютного фонда. МВФ представил доклад о перспективах развития мировой экономики.

Здание Международного валютного фонда © Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Предыдущий прогноз пересмотрен в сторону повышения: ранее аналитики МВФ полагали, что рост американского ВВП в 2023-м и 2024 году составит соответственно 1,4% и 1,1%.

Эксперты отметили, что уровень инфляции в США в 2023 году останется сравнительно высоким (4,5%), а в 2024 году снизится до отметки в 2,3%. При этом ситуация на рынке труда в США представляется экспертам весьма благоприятной.

Аналитики упомянули и ситуацию в банковской сфере США, однако отметили, что речь идёт лишь о «турбулентности».

8 апреля сообщалось, что клиенты американских банков менее чем за месяц вывели с депозитов около 500 миллиардов долларов, что является рекордно высоким за последние 50 лет показателем. Аналитики полагают, что решения вкладчиков связаны с паникой, вызванной банкротством сразу трёх крупных кредитных организаций в США.