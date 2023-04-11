Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Китай все ещё может сделать ставку на крах американской системы, трансатлантический раскол с Европой, а также на политический подъём глобального Юга, но тогда он рискует навлечь на себя проблемы. Об этом сообщается в материале Asia Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора статьи, капитализм и США рано или поздно потерпят крах. При этом он задаёт вопрос: «Но когда именно? Через пару лет или столетие?»

Отмечается, что все эти ставки в прошлом уже терпели неудачу, поэтому нет уверенности, что они преуспеют в будущем. В материале подчёркивается, что Китай является торговой сверхдержавой, но он на всех остальных фронтах слабее США, а его излишки могут стать помехой в мгновение ока.

Автор статьи указал на то, что заказы на закупку могут медленно передаваться в другие места либо резко прерываться в результате форс-мажорных обстоятельств, как это произошло с поставками газа из России. В статье отмечается, что автомобили не так необходимы, как бензин, поскольку можно водить старую машину, но нельзя её завести без бензина.

По мнению автора, США вошли в полосу побед, грядут выборы президента страны, и их итоги предопределят дальнейший путь внешней и внутренней политики Вашингтона. Отмечается, что Китаю необходимо подумать о том, что он может сделать, чтобы застраховать себя, у Пекина может быть ещё некоторое время, чтобы обдумать острые темы.

Как передавало ИА REGNUM, в США отмечают «высокую напряжённость» в отношениях с Китаем. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден ждёт возможности провести новый телефонный разговор с Си Цзиньпином. Отмечается, что в США сейчас повторно прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР.

Однако Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном и не даёт согласия на предложение о новой встрече.