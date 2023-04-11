Москва, 11 апреля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В России не намерены скрывать отношение к попыткам Запада помешать взаимодействию РФ с её союзниками. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу (справа налево)

Лавров подчеркнул, что Россия не испытывает опасений, если западные государства взаимодействуют с союзниками РФ равноправно, взаимовыгодно и в рамках международного права.

«Если же речь идёт о том, что вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственными национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — подчеркнул Лавров.

По его словам, партнёры РФ в Казахстане, по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС) и Шанхайской организации понимают, о каких именно мерах воздействия со стороны Запада идёт речь.

«По крайней мере должны быть открыты двери для всех таких организаций и всех таких стран», — отметил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявлял, что США и их союзники пытаются сорвать новый саммит Россия — Африка, который планируется провести в конце июля в Санкт-Петербурге. Однако африканские государства не торопятся пренебрегать своими интересами в пользу планов США, отмечал глава российского МИД.