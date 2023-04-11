Генпрокуратуру РФ попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Ахеджаковой

Москва, , 16:48 — REGNUM Признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел попросил генпрокурора Игоря Краснова глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС.

Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве © Алексей Майшев/РИА Новости

«Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности», — говорится в обращении.

Отмечается, что Бородин попросил привлечь Ахеджакову по статьям 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Также он предложил рассмотреть вопрос о признании Ахеджаковой иноагентом и лишить её наград и почётных званий после её высказываний о политике России по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник» по собственному желанию. В конце марта она написала заявление об уходе из театра. Однако в течение длительного промежутка времени она находилась в отпуске и числилась в штате.