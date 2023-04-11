Санкт-Петербург, 11 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной таможенной службы и управления ФСБ на Петербургу и Ленобласти обнаружили в тайнике грузовика 800 килограммов наркотиков, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Наркотики пытались ввезти в Россию из Европы. Стоимость партии незаконного груза оценивается в 350 млн рублей.

Задержаны трое участников международной преступной группировки, их подозревают в организации поставки наркотиков в Россию, устанавливается возможная причастность иных лиц к совершению преступления, отметили представители управления.

«Двое (задержанных — ред.) являются гражданами России, один из них имеет вид на жительство в Евросоюзе, а ещё один контрабандист — гражданин Белоруссии. Возбуждено уголовное дело», — заявили в управлении.

7 апреля в МВД Белоруссии сообщили о задержании 10 граждан, подозреваемых в причастности к организации контрабанды наркотиков из России в Белоруссию и к их распространению в Минске. Возраст задержанных — от 19 до 28 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы.