Москва, 11 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Слухи об интересе «Зенита» к десяти футболистам команд Российской премьер-лиги (РПЛ) являются дезинформацией. Об этом 11 апреля заявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Алексей Филиппов/РИА Новости Александр Медведев (в центре)

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщил, что «Зенит» проявляет интерес к нападающему Константину Тюкавину («Динамо»), полузащитникам Сергею Пиняеву («Локомотив»), Александру Коваленко («Крылья Советов»), Лукасу Вере («Оренбург»), защитникам Максиму Осипенко, Александру Сильянову («Ростов»), Илье Самошникову («Рубин»), Игорю Дивееву (ЦСКА) и вратарям Матвею Сафонову («Краснодар») и Илье Лантратову («Локомотив»).

«Данные об интересе к указанным футболистам — это дезинформация», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» может купить Тюкавина, Пиняева, если из команды уйдут Малком и Клаудиньо. При этом отмечалось, что Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», а Пиняева могут выкупить за фиксированную сумму отступных.