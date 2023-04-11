Москва, 11 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Интерес россиян к отдыху в Мексике давно существенно снизился, и дело тут не в криминальных разборках. Об этом ИА REGNUM заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, комментируя сообщения о вводе мексиканских военных в ряд известных курортных районов страны.

Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press Туристы у пирамиды в Мексике

«Мексика была мегапопулярным направлением у россиян до 24 февраля 2022 года, когда были прямые рейсы из России. В тот же Канкун летало до шести рейсов в неделю из разных российских городов. Но затем, когда прямые перелёты убрали, россияне вынуждены летать через третьи страны — Испанию, Германию. Но чтобы туда прилететь, нужно тоже отправиться в другую страну — с этими государствами, у нас, напомню, сейчас нет прямого сообщения. Люди сначала прилетают в Дубай или Стамбул, а затем летят далее. Рейсов из Еревана или Тбилиси в Мексику тоже нет, поэтому оттуда тоже летят сперва в Европу, а затем в Мексику. Поэтому поток туристов в Мексику упал в десятки раз», , — объяснил он.

Тем не менее, мексиканские службы открывают визы россиянам достаточно легко, но лететь через океан могут лишь те, кто готов заплатить за один только перелёт как минимум 150 тыс. рублей, отметил эксперт.

«Полететь вдвоём — это 300 тысяч, с собой надо иметь примерно 200 тысяч рублей. Путёвки в Мексику по ценам стартуют с полумиллиона на неделю на двоих человек. Но тут речь идёт об отелях с четырьмя звёздами и выше — россияне, как правило, не летят в отели классом ниже», — указал Мкртчян.

Комментируя обострение боестолкновений в Мексике в рамках борьбы властей с криминалом, эксперт отметил, что туристов местные стараются держать подальше от опасности.

Ранее испанское издание El Pais сообщило о том, что власти Мексики ввели около 8 тысяч бойцов солдат Национальной гвардии, подразделения морской пехоты и армии на территорию популярных курортных мест в стране после инцидентов с перестрелками с участием криминальных картелей. Речь идёт, в частности, о популярном у туристов (в том числе и российских) курортном городе Канкун: местные пляжи уже патрулируются органами правопорядка.

Война мексиканских властей с картелями идёт последние несколько десятков лет, напомнил Мкртчян.

«Причём — с боестолкновениями и жертвами. Это привычный информационный фон, подобный, например землетрясениям в Японии. Не припомню года, когда в Японии не было бы землетрясения. То же самое можно сказать про Мексику и борьбу с картелями. Никто же не стреляет конкретно в туристов — все прекрасно понимают, что туристы останутся вдали от этих разборок», — отметил вице-президент Альянса турагентств России.

По его словам, турист в Мексике — это некая «священная корова», которую не тронут ни правительственные войска, ни картели. От туризма кормятся все.

«А шальные пули — они, увы, могут быть и в центре Москвы. Поэтому туристам в Мексике говорят, чтобы они находились на территории отеля, купались и наслаждались водами Атлантического океана», — подчеркнул собеседник.

Мкртчян уверен, что тех, кто едет в Мексику, не напугать тем, что происходит в этой стране: «Туда не едут простые люди. Простой турист едет в Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ — туда есть прямые рейсы почти из каждого города России».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил опасность отдыха в Мексике на фоне данных о вводе войск.