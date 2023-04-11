Киев, 11 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за вооружённый конфликт в стране. Об этом украинский режиссёр-документалист Игорь Лопатенок написал в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за всё это горе», — написал он, добавив, что если бы правительство Украины выполнило Минские соглашения, то конфликта никогда бы не было.

Деятель культуры добавил, что в своей инаугурационной речи Владимир Зеленский обещал народу прекратить конфликт на востоке страны.

«Он был избран, потому что Украина не хотела войны на Донбассе», — отметил Лопатенок.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что рейтинг популярности украинского президента Владимира Зеленского может обвалиться, если боевые действия в стране прекратятся. По его мнению, после прекращения конфликта на Зеленского «спишут все беды».