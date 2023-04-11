Лыжница Вяльбе назвала предателями России спортсменов, которые примут условия МОК

Москва, , 16:37 — REGNUM Предательством России станет согласие кого-либо из спортсменов участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и подписать при этом отказ от поддержки спецоперации на Украине. Об этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила 11 апреля изданию «Матч ТВ».

Елена Вяльбе © Павел Бедняков/РИА Новости

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России к соревнованиям только в индивидуальном порядке, без участия в командных видах. Таким спортсменам позволят выступать в нейтральном статусе при условии, что они не имеют отношения к силовым структурам РФ и не поддерживают действия российской армии на Украине.

Вяльбе отметила, что каждый человек в такой ситуации должен принимать решение самостоятельно. Сама она убеждена, что «99,99%» российских спортсменов не будут заполнять отказную декларацию и выступать без флага и гимна. Если кто-то согласится — станет предателем.

«Для меня этот кто‑то будет предателем и не получит никакой помощи», — подчеркнула Вяльбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала о требовании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) к российским спортсменам «устно или письменно» подтвердить, что они не поддерживают СВО. Ранее лыжникам из РФ не позволили участвовать в чемпионате мира, который прошёл в Словении.