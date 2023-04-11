Мурманск, , 16:19 — REGNUM Спасатели Мурманской области ведут поиски двух рыбаков, которые вышли на лодке в Баренцево море, после чего с ними пропала связь. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Баренцево море © Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

По её информации, вечером 10 апреля спасатели получили информацию о том, что два человека вышли из села Териберка на лодке в Баренцево море, позже у них заглох мотор, они перестали выходить на связь.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства оперативно организовали поисково-спасательные работы.

Уточняется, что для поиска привлекли судно «Часовой» и два вертолёта (Ми-8 и Ка-32), общее время налёта составило 5 часов 35 мин. Поиски продолжаются.

Как передавало ИА REGNUM, в Якутии эвакуировали рыбаков, застрявших на реке из-за непогоды. Ловившие рыбу семеро взрослых, с которыми находились четверо детей, оказались в опасности из-за начавшейся пурги 19 марта. Они подали сигнал о помощи в дежурную службу МЧС, сообщив, что дорогу замело и самостоятельно выбраться с реки им не удаётся.