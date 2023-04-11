Донецк, 11 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Украинские войска готовятся к отступлению из города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 11 апреля сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Валентин Спринчак/ТАСС Артёмовск

«ВСУ начали готовиться к отступлению из Артёмовска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала апреля подразделения ВСУ и украинской Нацгвардии докладывают своему командованию о скором окружении города бойцами ЧВК «Вагнер», которые постепенно сжимают кольцо и активно зачищают позиции ВСУ при помощи танков, высокоточной артиллерии и тактики полуохватов.

Также отмечается, что при сохранении темпов продвижения ЧВК «Вагнер» может до конца апреля — начала мая создать два «заградительных кольца», что сделает невозможным отступление ВСУ из города.

Кроме того, из-за активности российской артиллерии некоторых соединения ВСУ оказались фактически заперты в укрепрайоне западнее железной дороги без тяжёлого вооружения и бронированной техники.

С начала апреля командиры этих соединений требуют от руководства «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки для отхода. В случае отсутствия помощи они угрожают самовольно покинуть позиции до конца апреля.

Первая попытка эвакуировать подразделения теробороны из Артёмовска была предпринята в начале апреля и завершилась неудачей: они были уничтожены артиллерийскими снарядами «Краснополь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в Артёмовске за сутки составили более 450 военнослужащих и наёмников. Кроме того, противник потерял три танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.