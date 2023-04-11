Москва, 11 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. После публикации материала ИА REGNUM о проукраинских песнях на «Яндекс. Музыке» сервис удалил песню «Я йду в ЗСУ» («Я иду в ВСУ») исполнителя MC Chipollino. Проукраинская композиция исчезла с сервиса, а в индексируемом поиске ссылка на сингл ведёт на «ошибку 404».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

При этом в музыкальном стриминговом сервисе Apple Music песня «Я йду в ЗСУ» присутствует.

Также «Яндекс. Музыка» удалила ещё ряд песен, в которых фигурирует упоминание Вооружённых сил Украины. В частности, речь идёт о песнях исполнителей Lil Brokol, Aisi, Chuyka и Рокiт. А вот песни MSensual, Skazeny Music и Дмитро Кальченко остались на сервисе.

Ранее ИА REGNUM обратило внимание на присутствие на российском музыкальном стриминговом сервисе «Яндекс. Музыка» ряда проукраинских песен. Также на платформе присутствуют альбомы высказывавшихся против России Верки Сердючки, Веры Брежневой и ряда других музыкальных исполнителей.

Размещение на стриминговой музыкальной платформе «Яндекс. Музыка» песен украинских артистов в поддержку ВСУ — скандал, который надо решать законодательным способом, сказал ИА REGNUM глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич. По его словам, в ОП попросят Следственный комитет России разобраться с проукраинским контентом на указанной стриминговой платформе.

Скриншот с платформы «Яндекс музыка»

«Яндекс. Музыка», музыкальные разделы ВКонтакте и Одноклассников стали «кладезем антироссийской и украинской пропаганды», констатировал в комментарии ИА REGNUM депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»).

«Это всё говорит о том, что у нас отрасль цифрового контента, как кино, так и музыки, требует сейчас регулирования», — подчеркнул парламентарий.

Ранее ИА REGNUM подробно рассказывало о ситуации с прославляющими ВСУ песнями на «Яндекс. Музыке».