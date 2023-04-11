В новых регионах за счёт военных резко подскочили продажи автомобильного света

Донецк, , 16:14 — REGNUM Донецкие продавцы автозапчастей рассказали корреспондентам ИА REGNUM, что в последние несколько месяцев стабильно растёт спрос на автосвет. Так, по словам менеджера сети донецких автомагазинов «КАМАЗ ЦЕНТР» Ильи Блохина, военнослужащие массово тюнингуют штатную оптику грузовых, внедорожных и легковых автомобилей и скупают дополнительные фары.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

«Наибольший спрос на линзовые противотуманные и реечные светодиодные фары. Покупают большое количество хороших ламп со стандартными коннекторами, заглушки для фар», — сказал Илья Блохин.

Особое отношение к свету объяснил командир подразделения, занимающего позиции южнее Угледара. По словам военнослужащего, у водителей автомобилей всех типов должен быть выбор, какое световое оборудование в какой момент боец может включить.

Так, чтобы минимизировать шансы быть замеченным спутниковой и аэроразведкой, часть военнослужащих передвигаются в ночное время. Соответственно, на разной дистанции от переднего края нужно использовать освещение разной интенсивности: чем ближе к линии соприкосновения, тем менее мощный свет можно использовать, чем дальше — тем мощнее.

В случаях эвакуации раненого и доставки его в медучреждение на счету каждая минута, по этой причине военные стараются использовать все скоростные возможности имеющегося авто, а с плохим головным светом передвигаться на высоких скоростях крайне опасно.

Помимо автосвета, большим спросом пользуется весь ряд автозапчастей на военные КамАЗы и УРАЛы, а также вся линейка запчастей для классических моделей ВАЗ и «Нива».

Как утверждает боец 1-й Славянской бригады Денис «Карпуха», «Нивы» и «Жигули» — наиболее распространённые на фронте авто, так как стоят дешевле, недорогие в обслуживании, все знают тонкости их ремонта и не жалко бросить под передним краем, если вдруг что-то случится с машиной.

По словам собеседников ИА REGNUM, в легковых автомобилях чаще всего изнашивается ходовая часть: лопаются и проседают пружины, текут амортизаторы, разбиваются шаровые и сайлентблоки, гнутся колёсные диски.

Помимо прочего, называемая бойцами «боевая классика» (ВАЗ 2101–2107) не была рассчитана для перевозки военных в полном снаряжении с оружием и боекомплектом, поэтому по возможности приходится лифтовать автомобили.

«Распутица закончилась, и парни стали чаще применять гражданские авто на передке. И чтобы машина, как говорят, не села на пузо, бойцы стараются увеличить клиренс авто. Поэтому у нас в ходу усиленные проставки для пружин и шаровых, переносы кронштейнов крепления амортизаторов и удлинители штоков для них. Берут более жёсткие пружины, полиуретановые жёсткие сайлентблоки — всё, чтобы наши старые добрые «Жигули» выдерживали экстремальные нагрузки», — рассказал продавец автозапчастей рынка «Покровский» Кирилл Кувандыков.

Вопрос надёжности автомобилей стоит жизненно остро. Соответственно, военнослужащие особое внимание уделяют электрической части. Так, практически сразу же после покупки б/у «жигулей» производится замена аккумулятора, высоковольтных проводов, катушки зажигания, свечей и трамблёра. Такая процедура выполняется, чтобы минимизировать ситуацию, когда авто в важный момент не сможет завестись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало работу ремонтной мастерской, в которой ведется восстановление поврежденной на поле боя военной техники. Замначальника ремонтного батальона заверил бойцов, находящихся на передовой, что запчастей для восстановления техники хватает.