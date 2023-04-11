Киев, , 16:13 — REGNUM В Харьковской и Сумской областях Украины 11 апреля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сирены в этих регионах заработали практически одновременно около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным местных пабликов, в Харьковской области сирены выключили спустя полчаса.

Ранее 11 апреля воздушную тревогу уже объявляли в Черниговской и Сумской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Харьковской области Украины были зафиксированы взрывы, работали сирены. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В этот же день взрыв с последующим пожаром произошёл в Киевской области.