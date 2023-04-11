Магас, , 16:07 — REGNUM Анализ развития промышленности Северного Кавказа, проведенный специалистами Северо-Кавказского федерального университета, свидетельствует о положительных тенденциях в развитии промышленного производства на обозначенной территории. Лидирующую позицию в составленном рейтинге занимает Республика Ингушетия. Согласно обнародованным цифрам, объём промышленного производства в регионе за два года вырос практически на 11%.

Президентский дворец в Магасе Барбадос

О важности развития промышленности в России совсем недавно говорил президент РФ Владимир Путин. Выступая в ходе заседания президиума Госсовета, глава государства поставил перед властями регионов задачу выйти на устойчивый промышленный рост. Он подчеркнул, что в достижении этой цели надо действовать напористо, энергично и динамично, поскольку Россия должна стремиться к полной суверенизации промышленности. «Во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», — отметил глава государства.

Президент РФ признал, что в текущей ситуации многие предприятия, особенно со сложным производством, испытывают определенные трудности. Именно поэтому, уверен Путин, власти должны принять необходимые меры, «которые помогут оперативно их преодолеть и в целом выйти на устойчивый промышленный рост».

На фоне задач, обозначенных российским лидером, положительная динамика в сфере промышленности в Ингушетии находится в полном соответствии с поставленными приоритетами развития страны. Как отмечают эксперты, на сегодняшний день власти Ингушетии сумели добиться хороших результатов.

Об этом уже заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов. По словам руководителя Ингушетии, зафиксированный рост в 10,8% не является пределом. Он заверил, что власти региона в этом направлении ставят перед собой весьма амбициозные цели и намерены прикладывать максимум усилий для того, чтобы столь важный для республики индекс промышленного производства продолжил уверенно расти и в скором времени достиг отметки в 15%. Для этого планируют реализовать пять прорывных проектов и освоить модель социально-экономического развития региона.

«За последние несколько лет проведена серьезная работа по привлечению инвесторов в республику, перезапуску простаивающих предприятий. Но у нас еще есть неосвоенные промышленные площадки, около 70% земельных участков в регионе пока свободны. Мы потрудились для создания комфортного инвестиционного климата для предпринимателей, у нас хорошее налоговое законодательство, дешевая рабочая сила, развитая система подготовки кадров и образования», — сказал Махмуд-Али Калиматов. Он выразил уверенность в том, что использование этих ресурсов позволит добиться необходимого эффекта.

Добавим, эксперты Северо-Кавказского федерального университета выяснили, что на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2021–2022 годах промышленное производство выросло на 2,7%. Наилучший результат по данному показателю имеет Ингушетия — рост здесь составил 10,8%, В Дагестане объем промышленного производства прибавил 8,5%, а в Северной Осетии — 6%. Карачаево-Черкесия и Чечня смогли добиться увеличения показателя на 5,6%, а Кабардино-Балкария — на 2,1%.

Проведенный анализ также свидетельствует о том, что доходы от промышленности в СКФО составляют более 30% валовой добавленной стоимости региона. В их состав входят: добыча полезных ископаемых, производство нефтепродуктов и пищевых продуктов, химических и металлоизделий, машиностроение и производство стройматериалов. Именно благодаря этим отраслям субъекты имеют возможность в значительной степени поддерживать занятость населения и пополнять бюджеты налоговыми поступлениями.

Добавим, в текущем году власти Ингушетии намерены ввести в строй завод, который будет специализироваться на производстве тротуарной брусчатки и газобетонных блоков, в городе Карабулаке. Также планируется запустить стройкомбинат «Неон» и предприятие «Гиперпресс» по производству облицовочного кирпича и тротуарной плитки.