Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. На Камчатке 11 апреля зафиксированы подземные толчки. Магнитуду землетрясения сейсмологи оценили в 5,8 балла, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Марина Лысцева/ТАСС Петропавловск-Камчатский

Подземные толчки произошли в 23:39 по местному времени (14:39 мск) на расстоянии 51 километр от столицы региона Петропавловска-Камчатского. Сейсмическая активность наблюдалась на глубине в 89 километров. Интенсивность толчков, по предварительным данным, составила 4 балла.

Предыдущее землетрясение на Камчатке произошло 3 апреля, тогда магнитуда составляла 6 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Пепловое облако растянулось на 500 километров, в нескольких муниципалитетах Камчатки и в Петропавловске-Камчатском начались пеплопады. Росавиация сочла максимальной опасность от выброса Шивелуча для воздушных судов.