Донецк, 11 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Командир роты украинского нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов уничтожен в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 апреля сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Командир роты украинского нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов

По его словам, Асадов активно «светился» в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ.

«Уничтожен русскими бойцами в зоне СВО», — написал Котенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля под Артёмовском ликвидирован офицер спецназа «Сокол» МВД Украины Денис Ясинский. Он был также главой запорожского отделения нацистской партии «Свобода».

Кроме того, 1 апреля в районе Артёмовска был уничтожен обвинявшийся в пытках бывший участник украинского карательного формирования «Торнадо» Даниил Ляшук, известный как Моджахед.