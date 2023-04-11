Россия и Иран подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

Тегеран, , 15:59 — REGNUM Представители России и Ирана подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации. Об этом, как передаёт агентство ISNA, заявил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Авиация Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

«На высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры между Ираном и Россией по использованию инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту и техобслуживанию самолётов», — сказал он.

Уточняется, что эти соглашения позволят обслуживать воздушные суда зарубежного производства, состоящие на балансе российских авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолёт в Иран на техническое обслуживание. Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 «Аэрофлота» прибыл в Тегеран 5 апреля. Ремонтировать его будут специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.