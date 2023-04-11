Заместитель генсека НАТО рассказал, при каком условии альянс поможет Молдавии

Молдавия, , 15:57 — REGNUM НАТО окажет необходимую помощь Молдавии, если власти этой страны обратятся в альянс с соответствующим запросом, заявил 11 апреля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«В последнее время часто звучали заявления, что Молдавии нужна система противовоздушной обороны, система защиты от дронов, киберзащита. Получение таких средств для защиты своей территории и своего населения абсолютно законно», — сказал Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1.

Молдавия по конституции является нейтральным государством, но нейтралитет не обязательно должен вести к слабости в военном отношении, добавил заместитель генсека альянса.

10 апреля, комментируя заявления представителей НАТО о готовности «углубить сотрудничество с Кишинёвом», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс, судя по всему, готовит из Молдавии новый полигон для геополитической конфронтации с Россией. Она выразила надежду, что в стране остались политические силы, которые помнят, чем заканчивается для стран такое «углубленное сотрудничество».