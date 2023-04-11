Молдавия, 11 апреля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. НАТО окажет необходимую помощь Молдавии, если власти этой страны обратятся в альянс с соответствующим запросом, заявил 11 апреля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В последнее время часто звучали заявления, что Молдавии нужна система противовоздушной обороны, система защиты от дронов, киберзащита. Получение таких средств для защиты своей территории и своего населения абсолютно законно», — сказал Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1.

Молдавия по конституции является нейтральным государством, но нейтралитет не обязательно должен вести к слабости в военном отношении, добавил заместитель генсека альянса.

10 апреля, комментируя заявления представителей НАТО о готовности «углубить сотрудничество с Кишинёвом», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс, судя по всему, готовит из Молдавии новый полигон для геополитической конфронтации с Россией. Она выразила надежду, что в стране остались политические силы, которые помнят, чем заканчивается для стран такое «углубленное сотрудничество».