Картаполов: новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных

Москва, , 16:11 — REGNUM Новые правила вызова в военкоматы будут распространяться на всех военнообязанных, а не только на срочников. Об этом сообщил 11 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

«Здесь речь идёт о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — сказал Картаполов.

Парламентарий уточнил, что мобилизованных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации нововведения не коснутся, так как эти граждане уже находятся на военной службе.

Накануне Картаполов сообщил, что в ходе пленарного заседания 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, предусматривающие возможность вызова граждан в военные комиссариаты повесткой, направленной в электронном виде.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, предлагается ввести ограничения для тех, кто уклоняется от призыва. В числе таких мер — запрет на вождение транспортных средств, сделки с недвижимостью, оформление кредитов. Планируется создать единый реестр военнообязанных, оператором которого будет Министерство обороны.

Поправки направлены главным образом на цифровизацию воинского учёта, пояснил Картаполов. Это должно повысить прозрачность всей системы и актуализировать сведения.