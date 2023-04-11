Врач Шестаков назвал тромбоз главным препятствием для установки протезов Костомарову

Москва, , 15:48 — REGNUM Подготовка фигуриста Романа Костомарова к протезированию нижних конечностей — хороший знак, однако помешать этой процедуре может тромбоз. Об этом доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил порталу Sport24.

Сосуды Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону по танцам на льду сформировали культи на ногах, чтобы в дальнейшем установить протезы. Врачи также намерены готовить протезы для рук.

По словам Шестакова, подготовка к протезированию означает, что повреждения на теле пациента хорошо изучены и сведены до минимума. Однако «остаётся тромбоз, который невозможно убрать». При движении пациента тромб может перемещается, в этом заключается большая опасность.

«Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», — сказал Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров постепенно приходит в себя и восстанавливается после тяжёлых осложнений, связанных с пневмонией. Он перенёс ампутацию голеней и операции на кистях рук. С ним работают инструктор и психолог. Перевозить спортсмена на самолёте пока нельзя из-за риска тромбоза.