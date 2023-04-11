Москва, 11 апреля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Решить вопрос о разблокировке социальной сети Twitter в России может Роскомнадзор. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«С этим вопросом нужно обращаться в компетентное ведомство — Роскомнадзор. Им предстоит решать, выполнены ли все требования», — приводит его слова ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что в настоящее время в социальной сети остаётся большое количество материалов, которые не отвечают российским требованиям.

Песков также отреагировал на слова владельца Twitter, американского предпринимателя Илона Маска о том, что российский лидер Владимир Путин якобы назвал его военным преступником за поддержку киевского режима.

«По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо проинформировали», — заметил Песков, добавив, что глава государства никогда такого не говорил.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть Twitter в России. По его мнению, она может снова стать удобной площадкой для объяснения западной аудитории позиции РФ.