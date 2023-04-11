Отец сбежавшего из России Дани Милохина посоветовал сыну организовать концерт в поддержку СВО

Москва, , 15:44 — REGNUM Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил ИА REGNUM, что страна простила бы его сына за антироссийские высказывания и исполнения в эфире гимна Украины, если бы тот организовал концерт в поддержку российских военных, которые защищают Родину в СВО.

Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Дане стоит проявить мужские качества: извиниться перед Первым каналом за оскорбительную песню, перед Женей Медведевой. Ему нужно отвечать за свои поступки и четко обозначить позицию свою. В идеале Даня должен устроить благотворительный тур по городам России, а деньги с билетов направить в поддержку наших ребят, которые защищают рубежи нашей Родины», — пояснил Тюленев.

По мнению приемного отца, в России найдется продюсер, который согласится организовать подобный концерт, если все полученные деньги пойдут в фонд поддержки участников СВО и на помощь детям, которые пострадали в зоне военных действий. Также Дмитрий заявил, что сам накажет сына и первые месяцы после возвращения заставит его работать в своей пожарной части, где Дане предстоит мыть пожарную технику после выездов.

В интервью Эльдару Джарахову Даня Милохин пожаловался, что у него почти кончились деньги и все отказываются с ним работать после череды его необдуманных поступков. Милохин отметил, что проигнорировал совет своего продюсера Ярослава Андреева не разрывать связь со страной.

«Бросил Первый канал, написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни (исполнения украинского гимна в эфире стрима)… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. А в России я до сих пор все еще звезда», — нескромно отметил Милохин в интервью Эльдару Джарахову.

Как сообщало ИА REGNUM, Даня Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период», а после попал в черный список российского телевидения. Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.