Москва может на определенном этапе поддержать дальнейшее расширение китайского экономического присутствия в Закавказье, особенно в случае, если это будет способствовать изгнанию Запада из региона. Но в дальнейшем России необходимо добиваться того, чтобы проект Срединного коридора был нейтральным и выигрышным для всех, чтобы не нарушал геополитический статус-кво с активным присутствием Москвы.

Станислав Тарасов, , 16:10 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неожиданно посетил с рабочим визитом Баку и провел трехчасовые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух соседних стран регулярно поддерживают контакты друг с другом, учитывая сотрудничество на двухсторонней основе в экономике, политике, в гуманитарной сфере и участие в совместных геоэкономических проектах в энергетике, транспорте и логистике.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Но на сей раз визит Гарибашвили в Баку не анонсировался и поэтому воспринимается как особый, если не чрезвычайный. Алиев назвал его «своевременным, важным для оперативного обсуждения актуальной двусторонней повестки дня», хотя остается открытым вопрос, кто и по какой причине инициировал этот визит — сам Гарибашвили или Алиев.

В правительстве Грузии сообщили, что на встрече в Баку «было уделено внимание совместной работе по обеспечению безопасности в регионе». Отчего возникал новый вопрос: что такого происходит в регионе в сфере безопасности, раз потребовало проведения срочной консультации между Алиевым и Гарибашвили?

Комментарии сторон по итогам переговоров перенасыщены суждениями общего характера, а официально озвученная переговорная повестка выстроена в стандартном наборе, не предполагающем ничего срочного.

Сам премьер-министр Грузии на итоговой пресс-конференции обратил особое внимание на то, что «мир находится в состоянии турбулентности, которую сейчас переживает Украина, это увеличивает факторы риска для стран», которые «не сталкивались с подобным глобальным вызовом со времен Второй мировой войны».

При том он отметил, что «Тбилиси и Баку говорят на «одном языке», хотя не уточил, каких все же рисков они опасаются. Возникает еще один конкретный вопрос: у Азербайджана с Грузией они общие или у каждого свои?

Видимо, не случайно то, что Гарибашвили появился в Баку буквально накануне визита Алиева в Казахстан и его переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Алиев на встрече с Гарибашвили особое внимание уделил проблеме так называемых дополнительных шагов, направленных на реализацию Срединного коридора (Китай — Казахстан — Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Турция или Черное море — Европа) для транспортировки новых грузов из Китая в Европу, минуя Россию.

Эта тема активно обсуждалась в Астане между Алиевым и Токаевым. Поэтому можно предполагать, что речь идет о продвижении какого-то связанного с Грузией важного сюжета именно из этой истории: более полном объединении транспортно-логистических инфраструктур Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, которые могут потенциально породить проблемы, связанные с региональной безопасностью.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Администрация президента Казахстана

Так, Алиев на переговорах с Гарибашвили педалировал «особое значение Азербайджана и Грузии в плане обеспечения энергетической безопасности Европы». В этом читается явный намек на то, что Запад не будет выводить Иран из режима санкций, в силу чего значение Баку в качестве чуть ли не «гаранта» энергетической безопасности Европы будет возрастать. Также утверждается, что из-за украинского кризиса транзит китайских товаров через Россию в Европу «будет блокирован на многие годы».

Поэтому именно Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция «могут рассматриваться» в Пекине в качестве ключевых игроков в сухопутном маршруте Срединного коридора в стратегической инициативе «Пояс и Путь».

Складывается устойчивое ощущение того, что Баку и Тбилиси, как и Анкара, входящие в общие транспортные и энергетические интеграционные процессы, за которыми раньше маячили геополитические интересы США, стали остро ощущать падение американского влияния в регионе.

В то же время, видя настойчивое продвижение России через проект «Север — Юг», связывая с этим усиление геополитических позиций Москвы и Тегерана, они пытаются выработать новую политику с китайским креном, предполагающую выход на Турцию в обход России и Ирана.

Эксперты отмечают, что ранее потенциал этого направления транспортного коридора использовался не полностью из-за того, что грузовладельцы и экспедиторы предпочитали маршруты, проходящие через порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов. Но в случае успеха инициативы Баку, Тбилиси и Анкары многие европейские государства также будут использовать Срединный коридор для связи с Китаем и Азией.

Судя по всему, Баку и Тбилиси будут пытаться привлечь Пекин к активному участию в создании новой системы региональной безопасности, возможно, через платформу «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия).

Объективно базовые условия для этого существуют: все страны Закавказья подтверждают свою приверженность политике «одного Китая» по вопросам Тайваня, Тибета и Синьцзяна.

В свою очередь, Китай избегает вовлеченности в региональные конфликты, призывая к решению территориальных споров исключительно путем политических консультаций и дипломатических переговоров.

При этом между Пекином, Баку и Тбилиси подписаны десятки документов, направленных на развитие и укрепление двустороннего сотрудничества в ряде областей.

В этой связи гонконгское издание South China Morning Post считает, что Азербайджан и Грузия будут пытаться «прикрываться Пекином как зонтиком для продвижения своей инициативы».

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Администрация президента Азербайджана

Китай также активизировался в рамках Срединного коридора. Пекин в настоящее время ведет строительство железнодорожного маршрута Китай — Киргизия — Узбекистан, который будет выходить к восточному берегу Каспийского моря, откуда грузы должны доставляться паромами в Баку.

Что же касается Москвы, то она может на определенном этапе поддержать дальнейшее расширение китайского экономического присутствия в Закавказье, особенно в случае, если это будет способствовать изгнанию из региона Запада.

Но в дальнейшем России необходимо добиваться того, чтобы проект Срединного коридора был нейтральным и выигрышным для всех, чтобы не нарушался геополитический статус-кво с активным присутствием Москвы.

Тут не все гладко. Нельзя исключать того, что Запад пойдет на обострение ситуации в Закавказье вплоть до локального вооруженного конфликта, что может привести к прямой или косвенной вовлеченности в него России, возможно, Турции и даже Ирана.

Вот почему китайские эксперты полагают, что Алиеву и Гарибашвили «будет сложнее удерживать ситуацию под контролем, нежели это удается странам в Средней Азии».

К тому же готовящиеся Баку и Тбилиси перемены в системе региональной безопасности и экономической архитектуре всё равно заточены под Запад. Поэтому встреча лидеров носила не только региональный характер. Это особенно важно сейчас для Тбилиси в его непростом диалоге с США и Европой.

Но, как бы то ни было, Китай в вопросах безопасности в Закавказье будет вынужден больше полагаться на потенциал России. Хотя пока сложно уверенно оценивать, как будут дальше развиваться новые геополитические сценарии.