Мишустин заявил, что в России нужны системные решения для повышения активности бизнеса

Москва, , 15:39 — REGNUM Для повышения привлекательности отечественных проектов для инвесторов и для стимулирования бизнеса нужны системные решения со стороны государства, заявил 11 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо выработать долгосрочные системные решения, чтобы максимально стимулировать активность бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность проектов, придать импульс развитию так называемых «сквозных» технологий, которые оказывают значительное влияние на все секторы экономики», — сказал Мишустин в ходе своего выступления на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета».

Для реализации новых проектов, в том числе инновационных, бизнесу часто не хватает финансирования, власти регионов и муниципалитетов должны включиться в эту работу, в том числе предоставляя предпринимателям необходимые им участки «за символическую плату», а также оказывая иные меры поддержки для ускорения промышленного развития страны, сказал премьер-министр.

4 апреля в ходе рабочей поездки в Тулу президент России Владимир Путин потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности. Глава государства назвал это вопросом национальной безопасности. Также он призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями.