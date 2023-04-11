Москва, 11 апреля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Для повышения привлекательности отечественных проектов для инвесторов и для стимулирования бизнеса нужны системные решения со стороны государства, заявил 11 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Необходимо выработать долгосрочные системные решения, чтобы максимально стимулировать активность бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность проектов, придать импульс развитию так называемых «сквозных» технологий, которые оказывают значительное влияние на все секторы экономики», — сказал Мишустин в ходе своего выступления на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета».

Для реализации новых проектов, в том числе инновационных, бизнесу часто не хватает финансирования, власти регионов и муниципалитетов должны включиться в эту работу, в том числе предоставляя предпринимателям необходимые им участки «за символическую плату», а также оказывая иные меры поддержки для ускорения промышленного развития страны, сказал премьер-министр.

4 апреля в ходе рабочей поездки в Тулу президент России Владимир Путин потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности. Глава государства назвал это вопросом национальной безопасности. Также он призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями.