Москва, 11 апреля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Большинство членов делегации России не получили виз для участия в сессии специального комитета Организации Объединённых Наций (ООН) по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Об этом 11 апреля заявил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции не получили австрийских виз для участия в нашей сессии», — приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя российской делегации, в Москве считают сложившуюся ситуацию политическим давлением и препятствием для проведения открытых переговоров. Чернухин также добавил, что, принимая подобные решения, Австрия нарушает свои обязательства как одна из стран, где расположена штаб-квартира ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что США отказались выдавать въездную визу заместителю министра труда и социальной защиты России Алексею Вовченко. Ситуация с въездными визами в США, по словам Леонидченко, «деградирует».