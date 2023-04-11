Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по работе биолабораторий США на Украине

Москва, , 15:29 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 11 апреля утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины, а также проголосовала за соответствующее постановление.

Пленарное заседание Госдумы РФ © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Одобрить проект постановления Государственной думы «Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», — отмечается в постановлении палаты.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания Госдумы РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что за рубежом растёт беспокойство общественности по поводу деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Так, акции протеста по этому повод прошли в Армении, Южной Корее, Киргизии и Сербии.

Он посчитал такую реакцию важной в свете того, что ранее Пентагон заявлял о намерении продолжать исследования в связи с отсутствием резонанса в мире.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что на территории Украины военное ведомство США проводило опыты с возбудителями смертельных болезней. Он отметил, что на Украине была построена целая сеть из десятков лабораторий США, которые работали над созданием биологического оружия.