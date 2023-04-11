Работодатели и вузы будут передавать через «Госуслуги» сведения о военнообязанных

Москва, , 15:21 — REGNUM Министерство обороны России будет через портал государственных услуг получать сведения о военнообязанных, необходимые для постановки на воинский учёт, от работодателей и вузов. Об этом сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.

Призывники © Александр Кряжев/РИА Новости

Минобороны определено в поправках в качестве оператора реестра воинского учёта. Через «Госуслуги» оно будет получать сведения, не составляющие государственной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны.

Организации будут направлять оператору сведения о работающих или проходящих обучение гражданах, необходимые для ведения воинского учёта. Уточняется, что речь идёт и о тех, кто состоит на воинском учёте, и о тех, кто обязан состоять, но не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля намечено рассмотрение в Госдуме поправок о совершенствовании воинского учёта в России. В них сделан упор на цифровизацию этой сферы, что позволит сделать систему учёта прозрачной и актуализировать сведения о военнообязанных гражданах. Предполагается, что поправки введут меры ответственности за уклонение от призыва.