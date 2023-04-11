ЦБ РФ: рост ставок в мире приведёт к переоценке облигационных портфелей банков

Москва, , 15:24 — REGNUM Рост процентных ставок в банках разных стран мира вряд ли сильно скажется на функционировании российской банковской системы. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном ЦБ РФ.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский регулятор рассматривал возможный сценарий, при котором доходность облигаций возрастёт на 5 процентных пунктов. Это может стать причиной переоценки портфелей ценных бумаг в банках на 910 млрд рублей, отметили в Центробанке. Такие перемены не приведут к тому, что показатели какого-либо из российских банков выйдут за рамки ключевых нормативов.

«Не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности», — говорится в представленном ЦБ РФ обзоре.

Тем не менее там констатировали, что рост инфляции по всему миру влияет на ужесточение кредитно-денежной политики и приводит к отрицательной переоценке облигационного портфеля банков. В связи с этим финансовые организация теряют доходы и потенциальный объём ликвидных средств, находящихся в распоряжении.

«Резкий отток депозитов со счетов кредитной организации может привести к тому, что у неё окажется недостаточно текущих средств для покрытия оттока и ей понадобится реализовывать активы по рыночным ценам, которые будут значительно ниже цен их покупки», — пояснили в Центробанке РФ.

При этом вероятность мировой рецессии российский регулятор оценил как невысокую. Следовательно, также низки риски, что упадёт спрос на экспортируемые из РФ товары и снизятся мировые цены на них, отметили в Банке России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ РФ объяснили ослабление курса рубля по отношению к доллару. Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин считает это следствием проседания показателей по экспортной выручке в начале года. Он заверил, что в дальнейшем эта ситуация выровняется, и динамика «станет более гладкой».